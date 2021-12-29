أمطار على #الرياض و #الطائف و #الشرقية

شهد عدد من مدن ومناطق المملكة من بينها العاصمة الرياض، اليوم (الأربعاء)، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار.

ففي المنطقة الشرقية، تضمنت المحافظات التي شهدت هطول الأمطار كلا من: الجبيل، والقطيف والخبر، والنعيرية، وحفر الباطن، والخفجي، إضافةً إلى مدينة الدمام وضواحيها.

كما شهدت محافظة الطائف، مع حلول الصباح الباكر، أجواءً ماطرة وغائمة، وشهدت سقوط أمطار على عموم المحافظة.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد أكد أن الفرصة مهيأة اليوم لهطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة، وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل.