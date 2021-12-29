إعادة تطبيق إجراءات #التباعد_الجسدي بين #المصلين و #المعتمرين في #الحرمين_الشريفين بدءًا من يوم غد #عاجل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الأربعاء)، أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد (الخميس).

وأكدت أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

وشددت على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين .

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم غد (الخميس).