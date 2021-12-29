188 شركة سجلت خسائر.. تراجع مؤشر الأسهم السعودي بختام التعاملات

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم (الأربعاء)، متراجعا 115 نقطة، ما يعادل (1.02%-) ليقفل عند مستوى 11199 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 223.8 مليون سهم، تقاسمتها 361 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع. بحسب ما نشر موقع “الاقتصادية”.

وكانت أسهم شركات إعمار وحلواني واليانز اس اف وام اي سي والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعا أما أسهم شركات الدرع العربي ومسك وملاذ واسترا وريدان الأكثر انخفاضا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.66 و 3.06 %.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان وإعمار والإنماء وزجاج وكيان الأكثر نشاطا بالكمية.

وجاءت أسهم شركات الراجحي ودار الأركان وزجاج والإنماء وسابك الأكثر نشاطا في القيمة.