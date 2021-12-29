جامعة شقراء تنظم ورشة العمل الخامسة ضمن برنامج تعزيز آليات النشر العلمي

نظمت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة البحث العلمي، يوم أمس الثلاثاء الموافق 24/5/1443هـ، ورشة العمل الخامسة ضمن برنامج تعزيز آليات النشر العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس، والتي حملت عنوان “النشر العلمي في المجلات المحكمة نماذج وتطبيقات” باللغتين العربية والإنجليزية، قدمتها عبر الاتصال المرئي، الدكتورة منال صالح الأستاذ المساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء.

استعرضت الورشة معايير وشروط وآليات النشر العلمي في المجلات المحكمة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى عرض معايير النشر في مجلة جامعة شقراء كنموذج، مع تطبيق عملي على النشر العلمي في قواعد ومجلات عالمية ومحلية.

شهدت الورشة حضورًا كبيرًا من الباحثين والباحثات من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا بالجامعة، حيث تم فتح باب المناقشة أمام الحضور لطرح أسئلتهم واستفساراتهم والرد عليها من قبل مقدمة الورشة.