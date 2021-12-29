ما هو الارتفاع الذي يمكن أن تصل إليه عملة البيتكوين في عام 2022؟

شهدت عملة البيتكوين عام جيد، حيث حقق العملة الرائدة مكاسب تخطت 70%منذ بداية هذا العام حتى الآن، الأمر الذي أدي إلى ارتفاع اجمالي القيمة السوقية لسوق التشفير متجاوز 2 تريليون دولار.

لقد كان هذا العام في صالح الاستثمار في البيتكوين حيث تم طرح أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية كوينبيز للاكتتاب العام للمرة الأولي في شهر أبريل، كما زاد اقبال المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على الدخول في سوق التشفير مثل جولدمان ساكس، بالإضافة إلى موافقة هيئة الأوراق والبورصات الأمريكية على أول صندوق متداول في البورصة مدعوم بعملة البيتكوين.

وعلى الرغم من تلك الايجابيات، إلا أن تشديد العمليات التنظيمية والتقلبات الشديدة في الأسعار والتي تتمتع بها العملة الرقمية أدت إلى تراجع الآفاق المستقبلية بالنسبة للعملة، في نفس الوقت يحذر الخبراء من أن السوق قد يواجه تراجعًا خلال الفترة القادمة.

أظهرت عملة البيتكوين علامات انتعاش متخطية مستوى 50000 دولار بقليل، بعد التقلبات الأخيرة التي أدت إلى انخفاض السعر إلى دون مستوى 50000 دولار، ومنذ أن سجلت العملة الرقمية الرائدة أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر نوفمبر الماضي متجاوزة مستوى 68000 دولار سيطرت التقلبات على أداء العملة حتى وقتنا الحالي فهي تحاول جاهدة المحافظة على زخمها الصعودي وتخطي مستوى الدعم النفسي 50000 دولار.

فيما يليسنلقي نظرة فاحصة على آخر أخبار العملة واتجاهات الأسعار الحالية وما هو المتوقع لعام 2022.

توقعات البيتكوين: السلفادور تخطط لبناء “Bitcoin City”

لا يزال اعتماد العملة الرقمية الرائدة مستمرًا، حيث يتزايد الاهتمام المؤسسي والحكومي تجاه العملات الرقمية، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين كعملة قانونية ورسمية في شهر سبتمبر، وفي 21 نوفمبر أعلن رئيس السلفادور”نجيب بوكيلي” عن تخطيطه لبناء “مدينة البيتكوين”، والتي ستسخّر الطاقة الحرارية الأرضية من بركان كونتشاغوا لتشغيل تعدين العملة الرقمية.

كما أعلنت الحكومة أيضًا أنها ستصدر “سندات بيتكوين” بقيمة مليار دولار مع شركةBlockstream مزود البنية التحتية للبتكوين لتمويل تطوير المدينة،وسوف يتم توزيع أرباح سنوية من السندات يتم تمويلها من التصفية المتدرجة للعملة باستخدام منصة إدارة الأصول الخاصة بـ Blockstream.

ستتيح المدينة القائمة على التكنولوجيا التعليم الرقمي ووسائل النقل العام المستدامة، ستقوم فقط بتحصيل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، والتي ستستخدمها لدفع ثمن السندات البلدية والبنية التحتية والصيانة.

تخطط السلفادور أيضًا مع شركة iFinexوهي الشركة الأم لمنصة تداول العملات الرقمية Bitfinex، لإنشاء “إطار تنظيمي للأصول والأوراق المالية الرقمية لتنظيم وإصدار وتشغيل الأدوات المالية الرقمية” في الدولة.

ومن جهة أخرى، تستمر الحكومة في شراء عملة البيتكوين من أجل اضافة مزيد من الدخل، وبذلك ارتفع اجمالي الدولة من العملاتإلى أكثر من 1200 عملة نقدية.

المستثمرون المؤسسين يوسعون من أنشطة التشفير

أشارت آخر الأبحاث إلى أن البنوك الاستثمارية الكبرى تستمر في توسيع خططها الخاصة بالتشفير، مع إعلان كل من جي بي مورجانو Citi عن المراكز المتاحة، كما أن بنك مورجان ستانلي زاد من استثماره فيالعملات الرقمية من خلال شراء أكثر من 2.6 مليون سهم من صندوقGrayscale المدعوم بالبيتكوين في الربع الثالث، استمرت تدفقات البيتكوينإلى منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية في الزيادة في الفترة الأخيرة حتى مع انخفاض السعر.

في 29 نوفمبر أعلنت شركة MicroStrategy أنها أضافت إلى أصولها الرقمية نحو 7002 بيتكوين إضافية، وقد اشترت العملة المشفرة بمتوسط ​​سعر 59187 دولار للعملة بما في ذلك الرسوم والنفقاتبإجمالي 414.4 مليون دولار تقريبًا، وبذلك يصل إجمالي حيازة الشركة إلى 121044 عملة بيتكوين، تم شراؤها بسعر شراء إجمالي يبلغ 3.57 مليار دولار بمتوسط ​​حوالي 29534 دولار للعملة المعدنية بما في ذلك الرسوم والنفقات، وفقًا للإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

هل يمكن أن تعود عملة البيتكوين إلى أعلى المستويات، أم أن هناك احتمالية لتراجع السعر؟

تشير الأبحاث الأخيرةإلى أن السوق كان أكثر توازناً واعتدالًا في شهر نوفمبر مما كان عليه في شهر أبريل عندما ارتفع البيتكوين إلى أعلى مستوى سابق له.

يحذر البعض بشأن التوقعات على المدى القريب، خاصة وأن شهرنوفمبر وديسمبر شهرمختلطًا بالنسبة للبيتكوين، على الجانب الإيجابي، حددت العملة ولفترة وجيزة أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق فوق 68000 دولار، لكن منذ ذلك الحين، بدأ يتجه نحو الأسفل، وبرغم ذلك، لا تزال العملة تتداول فوق أدنى مستوياتها في يوليو، لذا من المتوقع أن يحصل السعر على بعض الدعم، لكنه لا يزال ضعيفًا في الوقت الحالي.

كمستوى كبير يجب مراقبته، فإن مستوى 50000 دولار هو مستوى واضح لمعرفة ما إذا كانت هذه المشاعر السلبية قصيرة المدى ستبدأ في التغير، من المتوقع أنه إذا انخفض السعر فقد يغري البعض لجني أي أرباح حققوها هذا العام قبل عيد الميلاد، وبشكل عام، لا يزال الأمر إيجابيًا حتى الآن فالعملة الرقمية المعيارية تتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له في فبراير من هذا العام.

لقد كان هناك الكثير من التقلبات ولكن لم يحدث تقدم حقيقي في السعر خلال الأشهر التسعة الماضية مما قد يجعله سوقًا محبطًا إلى حد ما لأولئك الذين يتوقعون مكاسب سريعة.

يتوقع البعض أن العملة ستعود إلى ما فوق مستوى 60000 دولار مع نهاية عام 2021، ومن المرجح أن يستمر السعر في اتجاهه إلى الأعلى على مدار عام 2022 ليصل إلى 94755.40 دولار بعد ذلك.

يعتقد أغلب خبراء صناعة التشفير أن سعر البيتكوين سيظل أقل من أعلى مستوى على الإطلاق على المدى القصير ولكنه يستمر في الاتجاه الصعودي في المستقبل، ويتوقع المحللين الأكثر خبرة في هذا المجال وصول البيتكوين إلى 100000 دولار في الربع الأول من عام 2022، ولكن يرى بعض النقاد أنها ستصل إلى 100000 دولار في عام 2023، لكن البعض الآخر يتوقع سعر مكون من ستة أرقام بحلول عام 2022.

هناك بالتأكيد عوامل يمكن أن تدعم ارتفاع سعر العملة الرائدة، بما في ذلك قبول أكبر من قبل الشركات وزيادة الطلب من ETFs المدعومة بالبيتكوين، كمايرى العديد من المضاربين على ارتفاع العملة المشفرة الآن أن المزيد من البلدان ستقبل البيتكوين كعملة قانونية في عام 2022، وقد تصدرت السلفادور عناوين الصحف العالمية في سبتمبر عندما أصبحت أول دولة في العالم تقبل العملة المشفرة كعملة قانونية.

تراجع التشفير

يري بعضًا من الخبراء أن العملة الرقمية الرائدة قد تعاني من تراجع حاد خلال الأشهر القليلة القادمة، يُذكر أن البيتكوين سجل قفزة عالية في شهر نوفمبر مسجلًا أعلى مستوى له علي الإطلاق بالقرب من 69000 دولار.

تتداول العملة حاليًا بالقرب من 50000 دولار فاقدة حوالي 30% من قيمتها عن أعلى مستوي لها على الإطلاق، يقول خبراء وول ستريت أن الأسواق تسمي بالأسواق الهابطة التي تتراجع بنحو 20% أو أكثر من ذلك من أعلى مستوياتها، وعلى الرغم من ذلك، فإن ميزة التقلبات العالية لعملة البيتكوين تجعل هذه الآراء غير دقيقة.

ويتوقع البعض أن تتراجع العملة الرائدة إلى حوالي 10000 دولار خلال عام 2022، مما سيمحي جميع المكاسب التي حققتها العملة على مدار العام والنصف الماضية.