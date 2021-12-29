إنجازات ومراكز عالمية متقدمة.. “الصحة الخليجي” يبرز جهود وزارة الصحة في التصدي لكورونا

نشر مجلس الصحة الخليجي، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعية “إنفوجرافيك”، يتضمن أهم الجهود الطبية التي قدمتها وزارة الصحة بالمملكة في ظل استمرار جائحة كورونا.

ومن أهم إنجازات وزارة الصحة حصولها على المركز الأول عالمياً في آلية توزيع جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، والأولى عالمياً في الاستجابة والتعامل مع الجائحة، والحادي عشر عالمياً في مؤشر كوفيد العالمي GCI من بين 184 دولة.

وأكد المجلس أن الوزارة لم تتجاهل خدماتها الأخرى بعيداً عن فيروس كورونا، حيث افتتحت 10 مستشفيات في العديد من المناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 سرير، ورفعت طاقتها الاستيعابية في العنايات المركزة بأكثر من طاقتها خلال العشرين سنة الماضية، وافتتحت 18 مركزاً مختصاً في مختلف المجالات، ورفعت الطاقة السريرية إلى 3000 في الصحة النفسية.

كما حصلت على أكبر قطاع في الدول العربية للرعاية الصحيه بإعطاء جرعات اللقاح.