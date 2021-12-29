الانضباط تُغرّم الأهلي وحارس الفتح

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتجاج المقدم من نادي الطائي، على مشاركة سميحان النابت وسيدرك أميسي، ثنائي فريق التعاون الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الفريقين في ثمن نهائي كأس الملك، بحجة أن لدى كل منهما إنذارين في النسخة السابقة من البطولة.

وغرمت اللجنة، النادي الأهلي، مبلغ 17500 ريال، لتأخر لاعبي فريقه الأول، في الحضور إلى ممر اللاعبين، مما أدى إلى تأخر بداية مباراة الفريق أمام الرائد، في الجولة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى إلزام نوح الموسى لاعبه، بدفع غرامة مالية 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة ذاتها.

وشملت القرارات الانضباطية، ماكسيم كوفال لاعب الفتح، لإساءته عبر أحد اللقاءات الإعلامية لحكم مباراة فريقه أمام الاتحاد، في ثمن نهائي كأس الملك، حيث ألزمته بدفع غرامة مالية 20 ألف ريال.