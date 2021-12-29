ابن لبدان والدبوس يُهيمنان على “قعدان” الشقح والحمر في مهرجان المؤسس للإبل

حقق حمد عوضة المري، المركزين الأول والثالث في منافسة فئة القعدان الشقح، إضافة إلى ثالث وخامس لون الحمر للفئة ذاتها، وذلك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام خلال الفترة الحالية في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض.

وفي المنافسة ذاتها، حصل الكويتي دبوس مبارك الدبوس، على المركزين الأول والثاني والرابع في فئة القعدان للون الحمر، والمراكز الثاني والرابع والخامس في لون الشقح.

وارتفعت وتيرة التنافس بين الثنائي على جائزة “الشداد”، حيث رفع حمد المري نقاطه إلى 592، كما زاد دبوس الدبوس نقاطه إلى 450، ليصبح الفارق بينهما 142 نقطة.