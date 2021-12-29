اللجنة القانونية في مهرجان المؤسس للإبل توثق 70 عقد إيجار

وثقت اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة منذ انطلاق المنافسات حتى 27 ديسمبر الحالي، 70 عقد إيجار، للفرديات كما تم توثيق كذلك 6 عقود بيع.

وجاء حمد بن عوضة المري ودبوس مبارك الدبوس الأكثر إبراماً لصفقات الإيجار، وخاصة في أشواط فرديات فئة المغاتير، لتنافسهما على جائزة الشداد وتصدرهما قائمة المشاركين.

وتبنى عملية الاستئجار على مجموعة من الشروط والآليات، أبرزها أن يكون المستأجر مسجلاً ومشاركة فعلياً في إحدى فئات منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، وأن تتم جميع إجراءات البيع أو التأجير قبل الساعة الثامنة من مساء اليوم الذي يسبق العرض أمام لجنة التحكيم النهائية، كما يشترط في عملية التأجير، أن تنقل جميع البيانات والنقاط والجائزة باسم المستأجر، مع الحضور لدى اللجنة القانونية للمهرجان لتوقيع وثيقة التأجير بحضور، ويشترط في عملية الشراء، إحضار وثيقة نقل الملكية معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وحضور البائع والمشتري أو من يمثلهما بوكالة شرعية لدى اللجنة القانونية في المهرجان سداد المقابل المالي المحدد المتفق عليه من قبل الطرفين.

ويشترط لعملية الإيجار، التوثيق لدى اللجنة القانونية، وتوقيع وثيقة إقرار التأجير من قبل الأطراف أمام اللجنة القانونية، ومن ثم تبليغ الجهات المنظمة للمهرجان، بتوثيق عملية الإيجار من قبل اللجنة القانونية، وأخيراً تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم لتعديل المشاركة باسم المستأجر.

وأسهمت عملية إيجار الفرديات، في إنعاش الحركة الاقتصادية لأسواق الإبل، مسجلة ارتفاعلاً في أسعار الفرديات، حيث كانت الصفقة المعلنة للمشارك دبوس الدبوس باستئجار 10 فرديات، بـ20 مليون ريال، الصفقة الأعلى منذ انطلاق المهرجان.