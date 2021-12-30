جامعة_بيشة تبدأ استقبال طلبات المنح لغير السعوديين الأحد المقبل

أعلنت جامعة بيشة، ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل، عن بدء استقبال طلبات القبول إلكترونياً لطلبة المنح الداخلية والخارجية من غير السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة، وذلك اعتباراَ من يوم الأحد المقبل 29/ 5/ 1443هـ الموافق 2/ 1/ 2021 لمدة خمسة أيام.

وأوضحت الجامعة المستندات المطلوبة للتقديم؛ حيث يتطلب التقديم على المنح الداخلية: تعبئة النموذج إلكترونيا، صورة الإقامة سارية المفعول، صورة شهادة الثانوية العامة، ونتائج اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم (القدرات العامة – التحصيلي).

أما المستندات المطلوبة للتقديم على المنح الخارجية فتتمثل في: تعبئة النموذج إلكترونيًا، صورة جواز السفر ساري المفعول، وصورة شهادة الثانوية العامة.

وحول آلية التقديم، أكدت الجامعة ضرورة تقديم جميع المستندات إلكترونيا عبر البريد الرسمي لعمادة القبول والتسجيل ([email protected]) خلال مدة التقديم.