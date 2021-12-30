بعد #برشلونة.. كورونا يضرب ريال مدريد

أعلن ريال مدريد في بيان يوم امس الأربعاء، عن إصابة تيبو كورتوا وفيدريكو بالبيردي وإدواردو كامافينغا وفينيسيوس جونيور بكوفيد-19.

ويعود ريال للمباريات في الثاني من يناير حين يواجه خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الدوري برصيد 46 نقطة من 19 مباراة بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراة.

وأصيب العديد من لاعبي ريال بالفيروس في وقت سابق هذا الشهر ومنهم لوكا مودريتش ورودريغو وماركو أسينسيو وغاريث بيل ومارسيلو وأندري لونين وإيسكو وديفيد ألابا.

كما يعاني الغريم برشلونة من تفشي العدوى بتشكيلته وسيغيب عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي وغابي عن الزيارة إلى ريال مايوركا يوم الأحد.

وظهرت نتائج فحوص كليمو لينجليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي إيجابية أيضاً هذا الأسبوع.