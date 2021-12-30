تراجع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند 190.71 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالتزامن مع انخفاض المعدن الأصفر عالميا.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 217.95 ريال (58.06 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 190.71 ريال (50.80 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الخميس في السعودية إلى 163.47 ريال (43.54 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 127.14 ريال (33.87 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، هبوطا إلى نحو 6778 ريال (1806 دولارات).فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الخميس نحو 1526 ريال (406.41 دولار).

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن تراجعت خلال الجلسة المسائية أمس الأربعاء، وسط تحول المستثمرين إلى صناديق الاستثمارات المخاطرة، كالأسهم.