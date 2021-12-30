تعليم الطائف يتسلم مشروع مجمع تعليمي بـ25 مليون ويستهدف منسوباته في الامن السيبراني

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مشروع مجمع نخب التعليمي للبنات أحد أبرز المشاريع التعليمية الحديثة والذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 25 مليون ريال. وذلك ضمن خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة وإحلالها بمباني حكومية ذات بيئات تربوية جاذبة للطلبة.

أكد ذلك المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي والذي أشار إلى أنه تم استلام مشروع مجمع البنات التعليمي بحي نخب من المقاول المتعهد بالتنفيذ وذلك بنسبة إنجاز 100% بعد أن كان معثراً في المرحلة السابقة ، مبينا أن المبنى يحوي ثلاث مدارس بمراحل مختلفه (روضه وابتدائية – متوسطه – ثانوية ) ، بالإضافة إلى وحدتين سكن للحارس.

فيما يحتوي علي 22 فصل دراسي للمرحلة الابتدائية والروضة بالإضافة إلى 21 فصل للمرحلة المتوسطة و 21 فصلاً دراسياً للمرحلة الثانوية بينما تقدر الطاقة الاستيعابية للمبنى كاملاً 2200 طالبة كما يحتوي المبنى على العديد من التجهيزات منها 3 معامل للعلوم و4 معامل كمبيوتر ومعامل للتربيه الفنيه ومصادر التعلم ومكتبات وغرف للمعلمات والاداره.

وأشار اللهيبي، أن إدارة الاشراف والتنفيذ بإدارة شؤون المباني عملت على معالجة التعثر من خلال زياده العمالة وتوفير المواد والتوريدات اللازمه من قبل مقاول المشروع للانتهاء منه بأسرع وقت وهو ما تحقق ولله الحمد.

ونوه اللهيبي بالدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لخدمة التعليم في هذا الوطن الغالي.

ومثمنا جهود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه على حرصهم المستمر واهتمامهم بكل ما يخدم التعليم في المنطقة.

ومقدما شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ ومعالي نائبه المكلف على رعايتهم واهتمامهم بالتعليم وتحسين البيئة المدرسية للطلبة.

كما ثمن جهود فريق العمل بالخدمات المساندة على جهودهم الموفقة في المتابعة والاشراف على تنفيذ المشاريع متمنيا لهم التوفيق.

مبادرة P. P. T لزيادة الوعي

فيما دشن المدير العام للتعليم بالطائف مبادرة(P. P. T )لزيادة الوعي بأهمية الاختبارات الدولية،والتي أطلقتها إدارة التوجيه والإرشاد “بنات”بالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ ،بحضور مساعدة الشؤون التعليمية مها الزايدي ومديرة إدارة الإرشاد والتوجيه أمل الخالدي وعدد من القيادات التعليمية عبر القاعة الافتراضية الـZOOM.

وأكد اللهيبي في كلمته على أهمية العمل التكاملي بين إدارات التعليم ككتلة منظمة موحدة للتوعية بأهمية الاختبارات الدولية والعمل على تحسين وتطوير وجودة الأداء، وإن اكساب المهارة وإدراك المفاهيم يكون بتقديم تطبيقات متنوعة ذات شمولية عالية تدعم قدرة الطلاب والطالبات على الاستنباط وحل المشكلات والتسلح للميدان العملي المستقبلي .

مهيباً بأهمية هذه الاختبارات الدولية والمحلية لتحقيق الهدف المنشود منها ، وتحقيق مكانة متميزة للمملكة وجعلها في مصاف الدول العالمية .

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تشتمل على فعاليات عدة (دورنا مهم لقاء موجهة للمشرفات التربويات ودورهم في الاختبارات الدولية، أين وطني بين دول العالم لقاء لاسر الطلاب والطالبات ودورهم في الاختبارات، وطنيتي واختباراتي برنامج تثقيفي لزيادة الدافعية لدى الطالبات وزيادة الوعي بأهمية الاختبارات الدولية.

برنامج الأمن السيبراني

من جانبه اخُتتمت أمس بالادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف البرنامج التدريبي ( الأمن السيبراني) والذي يستهدف منسوبات التعليم واستمر لمدة ٣ أيام و نفذته واعتمدته الأستاذة فايزة الجعيد إحدى منسوبات إدارة الشؤون القانونية ويعد البرنامج التدريبي الأول من نوعه في تعليم الطائف وذلك لتوعية الميدان بالأساليب الأكثر أمانًا في استخدام الأنترنت والحاسب الآلى والهواتف الذكية والحاجة المتزايدة للتقنية في عصر التحول الرقمي في رؤية 2030 ونشر الوعي بأهمية الحماية والخصوصية في الفضاء السيبراني واشادت الجعيد بجهود المملكة العربية السعودية ودورها البارز لتعزيز الأمن السيبراني لحماية أنظمتها التقنية وضمان توافر استمرارية عمل نظم المعلومات.

ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج إدارة الموارد البشرية والذي اعتمدت تنفيذها في خطتها لهذا العام.