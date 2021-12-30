إصابات #كورونا العالمية إلى 285 مليوناً

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 284 مليونا و939 ألفا و444 مصابا، حتى صباح الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و438 ألفا و948 حالة، فيما تعافى 252 مليونا و602 ألف و844 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم ارتفاع مجمل الإصابات بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) إلى 34.82 مليون بعد تسجيل إصابات يومية بلغت 13154.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 480860 بعد تسجيل 268 وفاة جديدة.

كما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 5037 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 625 ألفا و967 إصابة.

وأضافت البلاد 73 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5455 شخصا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و 109182 بعد تسجيل 42770 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 111602 بعد تسجيل 383 وفاة جديدة.

فيما أفادت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية بأن البلاد سجلت 9128 إصابة جديدة و 112 وفاة بفيروس كورونا يوم الأربعاء.

وسجلت البرازيل في المجمل حتى الآن 618817 وفاة و 22 مليونا و263834 إصابة مؤكدة، فيما سجلت ما إجماليه 77 إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.