السعودية : توطين وظائف 3 قطاعات يدخل حيز التنفيذ اليوم

يبدأ اليوم الخميس توطين وظائف 3 قطاعات، هي: مهن التخليص الجمركي، ومدارس قيادة المركبات، والمهن الفنية الهندسية، وفقاً لمستهدفات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد انتهاء مهلة تنفيذ القرارات الثلاثة.

ويستهدف توطين مهن التخليص الجمركي، رفع نسبة التوطين إلى 100% في المهن المستهدفة، عبر استهداف توطين 2000 وظيفة.

ونص الدليل الإجرائي على توطين مهن كاتب تخليص جمركي ومبند جمركي، ووسيط تخليص جمركي ومترجم ومدير عام، بالإضافة إلى مسؤول علاقات حكومية.

وبحسب الدليل الإجرائي لتوطين مهن تعليم القيادة، فإنه يشترط لاحتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل الأجر الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية الخاضع للاشتراك عن الحد الأدنى للأجور البالغ 5 آلاف ريال.

كان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” قد أطلق “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”، بهدف تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لممارسة مهنة تدريب القيادة لشغل 8 آلاف وظيفة متوقعة في مدارس تعليم قيادة المركبات.

ويشمل توطين المهن الفنية الهندسية جميع المهن المصنفة كمهن فنية هندسية بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة.

ويشترط للاحتساب الفني السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5 آلاف ريال ولن يحتسب الفني السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد كشفت عن توطين 20 مهنة ونشاطاً في عدد من القطاعات وخلق ما يزيد على 378 ألف وظيفة للباحثين عن عمل خلال العام 2021.