وزير_الداخلية: إشادة خادم الحرمين بجنودنا البواسل أكبر تقدير وحافز

وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إشادته بالجنود البواسل من جميع القطاعات، وحديثه عن تقدم المملكة في المؤشرات الأمنية، خلال الخطاب الملكي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، أمس الأربعاء.

وقال وزير الداخلية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: “إشارة سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتقدم المملكة في المؤشرات الأمنية ضمن دول مجموعة العشرين، وإشادته بجنودنا البواسل من جميع القطاعات وفي الحد الجنوبي، وشكره أيده الله للمواطنين والمقيمين المتفانين لمواجهة كورونا، هي أكبر تقدير وحافز وداعم.. حفظكم الله سيدي”.

وكان الملك سلمان قد أكد خلال خطابه بمجلس الشورى، أن المملكة حققت المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الأمنية، مقارنة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول مجموعة العشرين كافة، وجاءت الثانية عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.

وفي ختام كلمته، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة شكر إلى المواطنين والمقيمين على تجاوبهم للتعليمات والإجراءات، وكذلك العاملين في فرق مواجهة جائحة كورونا، كما وجه الشكر إلى أبنائه الجنود البواسل في جميع القطاعات، وفي الحد الجنوبي.