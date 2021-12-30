بالصور.. #السلطات_اللبنانية تحبط محاولة تهريب 9 ملايين حبة ” #كبتاجون” إلى #الخليج #عاجل

أحبطت السلطات اللبنانية، محاولة تهريب 9 ملايين حبة “كبتاجون” مخبأة داخل شحنة برتقال معدة للتصدير عبر ميناء بيروت إلى إحدى الدول الخليجية.

وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي: “إن الحكومة تواصل عملها لمكافحة تهريب حبوب “الكبتاجون” إلى الدول الشقيقة التي نحرص على أفضل العلاقات معها”. مضيفاً: “نحن جديّون بكل الإجراءات التي نتخذها لمنع شحنات الأذى والموت والشرّ، التي يحاول ضعفاء النفوس تصديرها إلى دول الخليج العربي”.

ومن جهتها أوضحت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك أن حبوب “الكبتاجون” كانت مخبأة داخل برتقال صناعي من البلاستيك ضمن شحنة برتقال طبيعي، بهدف التمويه، مبينة أنه تم ضبط عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في محاولة تهريب الحبوب إلى دول الخليج.