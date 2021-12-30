“فلكية جدة”: مثلث سماوي يزين سماء المملكة فجر الجمعة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الجمعة، انتظام هلال القمر المتناقص وكوكب المريخ والنجم قلب العقرب في مثلث سماوي يزين الأفق الشرقي.

كان المريخ يتحرك خلف الشمس من منظورنا على الأرض لعدة أشهر، لكن أواخر ديسمبر الجاري هو الوقت المناسب لبدء مراقبة الكوكب الأحمر حيث يتجه ليصبح في قمة لمعانه بعد عام من الآن في ديسمبر 2022.

قد يكون المريخ مرئيًا بصعوبة في قبل شروق الشمس لكن سيساعد هلال القمر المتناقص في تحديد موقع الكوكب في آخر صباح من عام 2021 بالإضافة إلى رؤية جسمًا أحمر آخر يُدعى قلب العقرب ، ألمع نجم في كوكبة العقرب.

قلب العقرب هو الجسم الأحمر يمين المريخ صباح الجمعة وسوف يختلف المشهد بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث سيرى المشاهدون هذا الحدث من زاوية مختلفة فيما يتعلق بالأفق.

فمن ذلك الجزء من العالم، سيكون المريخ أقرب إلى الأفق من قلب العقرب ، بينما القمر سيكون يسار قلب العقرب، ولكن بشكل عام سيظل الثلاثي قريبًا ومشهدًا يمكن رؤيته مع انتهاء العام.

بسبب لون قلب العقرب الأحمر، يعتقد احيانا انه المريخ ، الكوكب الأحمر، بل أحيانًا يمكن أن يتفوق لمعان المريخ على قلب العقرب! لكن لم يكن الأمر كذلك في أواخر عام 2021، فالمريخ – الذي عاد لتوه من خلف الشمس كما يُرى من الأرض – في أضعف حالاته الآن، فهو بعيد عبر النظام الشمسي عنا، ويبلغ لمعانه (+1.5) في حين أن قلب العقرب (+1) ما يعني بأنه أكثر إشراقًا بقليل.

انظر نحو اتجاه شروق الشمس حيث يبدأ الشفق في إضاءة السماء حيث سيكون هلال القمر الجميل فوق الأفق، والمريخ وقلب العقرب منتظمه في مثلث سماوي مثير للفضول. على الرغم من أننا نأمل أن تكون قادرًا على رؤية المنظر بالعين المجردة، إلا أنه من الأفضل رؤية هذا الثلاثي من خلال المنظار.