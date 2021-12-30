استمرار الأمطار.. “مركز الأرصاد” يكشف توقعاته لـ”حالة الطقس” حتى الاثنين #عاجل

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة، حتى الاثنين المقبل.

وقال المركز، في بيان، إنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار، متوقعا “استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة من يوم الجمعة الموافق 2021/12/31؛ وحتى الاثنين الموافق 2022/1/3.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن يبدأ تأثيرها بأمطار متوسطة في مجملها يوم الجمعة، وتزداد يومي السبت والأحد، لتصل إلى غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد).

وبين المركز أن المناطق المتأثرة هي: مكة المكرمة (القنفذة، الليث، أضم، ميسان، الطائف) ومن ثم (تربة، الخرمة، رنية)، والباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه)، وعسير (أبها، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، بيشة، البرك).

وأضاف: جازان (جازان، فرسان، بيش، الدرب، صامطة، الطوال، الدائر، فيفا)، والقصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (الرياض العاصمة، المزاحمية، القويعية، الخرج، الأفلاج، رماح، شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط،

عفيف، الدوادمي، وادي الدواسر)، والشرقية (الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية)، من المناطق المتوقع تأثرها أيضا:

كما تتأثر المناطق التالية، بدءا من مساء يوم الجمعة، وتستمر حتى يومي السبت والأحد: تبوك (تبوك، تيماء، حقل، الوجه، ضباء، نيوم، شرما)، والجوف (القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل)، والحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة).

وتوقع المركز كذلك أن يستمر (تساقط الثلوج) على مرتفعات منطقة تبوك: (علقان، جبل اللوز، الزيتة)، يومي السبت والأحد.

واختتم المركز توقعاته بـ تأثر أجزاء من منطقتي: مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، خليص، الكامل، الجموم)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، العلا، العيص، وادي الفرع، المهد، بدر، ينبع)، يومي السبت والأحد، بأمطار متوسطة في مجملها.