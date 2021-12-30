مؤشر الأسهم السعودي ينهي تعاملات 2021 على ارتفاع بنسبة 30%

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع والعام 2021، على ارتفاع بنسبة 0.7% مغلقا عند 11282 نقطة (+ 82 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.

وبذلك ينهي السوق السعودي عام 2021 على ارتفاع بنسبة 30 % وبنحو 2600 نقطة، وذلك مقارنة بنهاية عام 2020.

وارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” بنسبة 1 % عند 141.80 ريال، و116 ريالا على التوالي، فيما أغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 35.80 ريال (+ 2 %).

وتصدر سهم “أكوا باور” ارتفاعات اليوم بأكثر من 5 % عند 84 ريالًا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم.

وصعد سهم “مصرف الإنماء” بأقل من 1 % عند 23.96 ريال، واعلن المصرف عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني بواقع 0.40 ريال للسهم.

وسجل سهم “الأبحاث والتسويق” أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 196.20 ريال (+ 5 %)، وبتداولات بلغت نحو 400 ألف سهم.