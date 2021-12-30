في مشاركتها الأولى ضمن مهرجان المؤسس.. أشواط “مفاريد قعدان المغاتير” تخلو من العبث

لم ترصد اللجنة القانونية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقام في الصياهد الجنوبية ، أي حالات عبث في أشواط القعدان المفاريد لفئة المغاتير بكافة الألوان “الوضح والشقح والحمر والصفر والشعل”.

وشهدت أشواط القعدان المفاريد تنافس كبير زج خلالها 29 مشارك بـ 71 قعود، منها 35 قعود لمالك الإبل حمد بن عوضة المري، و16 قعود لدبوس بن مبارك الدبوس، فيما كانت أشواط الصفر الأقل مشاركة بـ 11 قعود تنافس خلالها أربعة مشاركين.

وجاء هيمنة الثنائي المري والدبوس على أشواط مفاريد القعدان لفئة المغاتير، ليتصدرا مسابقة “الشداد” حيث أبرما صفقات استئجار كبيرة، لحصد أكبر عدد من النقاط.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل والمشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قد أعلن استحداث مسابقتين جديدتين لفئة القعدان في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السادسة، لفئة القعدان لسن مفاريد، وفئة القعدان من سن حق إلى جذع وذلك بواقع خمسة مراكز لكل فئة.