متحدث الصحة: ارتفاع الإصابات في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن العالم يشهد ارتفاعا في الإصابات بسبب متحور أميكرون، مشيرا إلى أن ارتفاع الإصابات في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف في تصريحات وفقا لما أعلنته “العربية”، اليوم، أن المملكة حققت مكاسب بمواجهة كورونا ويجب الحفاظ عليها، لافتا إلى أن القلق في هذه المرحلة على الفئة التي لم تستكمل اللقاحات.

وأوضح أن اللقاحات المعززة تساعد على مواجهة متحورات كورونا، مؤكدا أن الإصابات منخفضة في صفوف الحاصلين على جرعات معززة، فيما لم يضطر الحاصلون على جرعة تنشيطية لدخول المستشفيات.

وشدد على أن الالتزام بالتعليمات سنخرج من موجة إصابات كورونا الجديدة.