هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي في 3202 قرية وهجرة بمنطقتي نجران وجازان

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المرحلة السادسة والأخيرة من خدمة التجوال المحلي، والتي ستغطي 3202 قرية وهجرة بمنطقتي نجران وجازان، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مناطق عسير والرياض والقصيم، والشرقية والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة وحائل وتبوك والباحة ومكة المكرمة في مراحلها السابقة.

وأوضحت الهيئة، أن المرحلة السادسة لخدمة التجوال المحلي تستهدف 468 قرية وهجرة في منطقة نجران، و 2734 قرية وهجرة في منطقة جازان، لافتةً إلى أن المرحلة السادسة والأخيرة هي الأخيرة في مشروع تنفيذ تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر بمختلف مناطق المملكة الذي أطلقته في نهاية شهر أغسطس الماضي، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية(stc) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في نهاية أغسطس الماضي.

وتسعى “هيئة الاتصالات” من خلال خدمة التجوال المحلي إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.​

يذكر أن خدمة “التجوال المحلي” تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات (الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة (sms)، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.