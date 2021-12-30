“صحة عسير” تنفي ادعاء وجود ميزانية معتمدة لمستشفى في محافظة بارق

أكدت “صحة عسير”، حرصها على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وإيصال الخدمات لهم وتيسير حصولهم عليها والارتقاء بكفاءة الأداء في منشآتها الصحية.

وأشارت إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بخصوص ميزانية معتمدة لمستشفى في محافظة بارق، حيث أكدت “صحة عسير” أنه لا يوجد أي ميزانية باسم المستشفى سواء برامج التشغيل الذاتي أو الصيانة أو المشاريع.

وأوضحت أن الخدمات المقدمة بقطاع بارق الصحي تشمل التالي:

– مركز صحي بارق ويعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع حيث يضم 7 أسرة طوارئ ويوجد فيه 11 عيادة استشارية.

– مركز صحي ثلوث المنظر ويعمل لفترة 16 ساعة باليوم.

– قسم الرعاية الطبية المنزلية والذي يخدم محافظة بارق وجميع مراكزها.

– توجد 9 عيادات أسنان موزعة على المراكز والمراكز الممتدة.

– يبلغ عدد المراكز الصحية المقدمة للخدمة بقطاع بارق ومراكزها 13 مركزا صحيا.

وأكدت “صحة عسير”، أنها تسعى دوما لتطوير وتحسين الخدمات، والسعي لتكامل الخدمات بين شبكة المستويات الصحية بالمنطقة من مراكز ومستشفيات.