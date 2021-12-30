فنان تركي: رئيس بلدية إسطنبول سيفوز بانتخابات الرئاسة القادمة

وأعلن الفنان التركي عبر حسابه في “تويتر” دعمه لإمام أوغلو، قائلا إن الأخير “سيفوز بمنصب الرئاسة مثلما فاز برئاسة بلدية إسطنبول رغم إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في 2019 لمنع تسلمه رئاسة البلدية”.

ووصف ساي عمدة بلدية إسطنبول بـ “ابن الشعب”، وقال: “إنه نجح في تسلم منصب رئيس بلدية إسطنبول بالتعب والمجهود في ظل ظروف صعبة للغاية. وأعتقد أنه ستفوز برئاسة تركيا أيضا على الرغم من وجود ظروف صعبة جديدة”، وختم بالقول إن البلاد ستشهد مع أوغلو “أياما مشمسة”.

وتتواصل ردود الفعل الغاضبة ضد بدء وزارة الداخلية عملية تفتيش خاصة لبعض الموظفين العاملين في بلدية إسطنبول أو الشركات التابعة لها، بدعوى أنهم ينتمون إلى منظمات إرهابية مختلفة.