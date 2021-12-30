السودان.. الأمن يعتدي على مكتب العربية خلال تغطية تظاهرات اليوم

أقدم الأمن السوداني اليوم الخميس على اقتحام مكتب قناتي “العربية” و”الحدث” في الخرطوم وقام بمصادرة المعدات والاعتداء على المكتب بالكامل بعد تصوير اعتداءات الشرطة على المتظاهرين، بحسب بيان للقناة.

كما عمد عناصر الأمن السوداني على إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل المكتب واقتحامه ومصادرة معداته.

وقام العناصر بالاعتداء بالضرب على مراسلي العربية والحدث لينا يعقوب ونزار بقداوي والاعتداء على المصورين والمنتجين في المكتب

وكانت قوات الأمن السودانية، أطلقت الخميس، غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة.