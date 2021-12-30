استطلعت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير نشرته اليوم الخميس آراء عدد من الخبراء حول طبيعة الحرب العالمية الثالثة، والسيناريو المحتمل لها في حال اندلاعها في المستقبل القريب.
ووفقا لمحاوري الصحيفة، فإن الولايات المتحدة وروسيا والصين ستستخدم في الحرب العالمية المفترضة الصواريخ فرط الصوتية، التي يصعب اكتشافها وإسقاطها في الوقت المناسب بسبب سرعتها الفائقة.
وفي حال حدوث نزاع واسع النطاق، ستحاول الدول المتحاربة حرمان خصومها من الاتصالات والإنترنت.
وبهذا الهدف ستقوم الأطراف بقطع كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمحيطات وستبدأ في “صيد” الأقمار الصناعية المعادية.
وحسب الخبراء، فإن الضربة الصاروخية الضخمة و”إعماء” العدو عبر قطعه عن الإنترنت يمكن أن يأتيا بالتزامن.