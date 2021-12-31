بعد #كورونا و #أوميكرون والإنفلونزا… أول إصابة بـ #فلورونا

سجلت إسرائيل أول إصابة بما يسمى فلورونا، الإصابة المزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا.

ونقل “روسيا اليوم”عن صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن الإصابة بالمرض المزدوج سجلت لدى امرأة دخلت هذا الأسبوع إلى مركز رابين الطبي للولادة.

وتتمتع السيدة، غير الملقحة، بصحة جيدة ومن المتوقع أن تغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقال أخصائي أمراض النساء والتوليد البروفيسور أرنون فيغنيتزر إنها لم تكن تعاني أعراضاً حادة، وخضعت بمجرد وصولها إلى اختباري كورونا والإنفلونزا، وكانت النتيجة إيجابية لكليهما.

ولا تزال وزارة الصحة الإسرائيلية، تدرس الحالة، ولم تحدد بعد ما إذا كان مزيج من الفيروسين يسبب مرضا أكثر خطورة، ويقدر مسؤولو الصحة إصابة آخرين بفلورونا، دون معرفتهم.