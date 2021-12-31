عاجل.. أسعار النفط تقترب من تحقيق أعلى مكسب سنوي منذ 2009

تراجعت أسعار النفط 1% اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عاماً، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود بعد جائحة كورونا، وقيود المنتجين على الإنتاج، رغم ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى مستويات قياسية حول العالم.

وفي اليوم الأخير من 2021، تتجه العقود الآجلة لخام برنت لإنهاء العام على زيادة بـ 53%، والعقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعاً بـ 57%، أقوى أداء لخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70%.

وقال كبير الاقتصاديين في كومسك كريغ جيمس: “مر علينا دلتا وأوميكرون وجميع أنواع الإغلاق والقيود على السفر، لكن الطلب على النفط ظل قوياً بعض الشيء. يمكن إرجاع ذلك إلى تأثيرات التحفيز الذي يدعم الطلب وإلى القيود المفروضة على الإمدادات”.

غير أن أسعار النفط توقفت يوم الجمعة عن الزيادة بعد ارتفاعها أياماً متتالية، إذ ارتفعت الإصابات بكورونا إلى مستويات مرتفعة جديدة عالمياً، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، وهو ما تؤججه السلالة المتحورة من فيروس كورونا، أوميكرون شديدة العدوى.

وانخفضت العقود الآجلة لبرنت 86 سنتاً بما يعادل 1.1% إلى 78.67 دولاراً للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتاً أو 1% إلى 76.19 دولاراً للبرميل.