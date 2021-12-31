الكرة الألمانية إلى استعادة الهيبة في 2022

يدخل منتخب ألمانيا العام الجديد، وهو يتواجد في المركز الثاني عشر (المتواضع) في التصنيف العالمي الأخير للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن هانسي فليك، مدرب منتخب الماكينات، يأمل في أن يعيد رجاله الهيبة للكرة الألمانية عندما يحين الوقت.

وستكون نهائيات كأس العالم، التي تجرى في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، هي الحدث الكروي الأهم والأكبر في عام 2022.

فيما تعتبر مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، التي تنطلق في صيف العام القادم، بمثابة نقطة انطلاق مهمة.

ولا يعد المنتخب الألماني ضمن المرشحين للتتويج بأي من اللقبين، حيث لا يزال المنتخب المتوج بكأس العالم 4 مرات، يعيد البناء بعد خروجه الموجع والمبكر من دور المجموعات لمونديال 2018 في روسيا، ووداعه كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) من دور الـ16 بالخسارة أمام إنجلترا، التي أنهت حقبة يواخيم لوف، مدرب الفريق السابق، ليخلفه في المنصب مساعده السابق فليك.

وأوقعت قرعة دوري الأمم منتخب ألمانيا في المجموعة الثالثة النارية، برفقة منتخب إيطاليا (بطل أوروبا) ووصيفه المنتخب الإنجليزي، بالإضافة للمنتخب المجري، حيث يجرى دور المجموعات للبطولة القارية في الفترة من يونيو وسبتمبر المقبلين، وحينها فقط سيدرك فليك أين يقف فريقه بالتحديد.

قال فليك: “هذا هو المكان الذي يتعين علينا أن نتخذ فيه الخطوة التالية”، واصفاً في الوقت ذاته القرعة بأنها “مثالية وجذابة” لأننا “يمكننا أن نقيس أنفسنا ضد المنتخبات الأفضل في أوروبا”.

وتولى فليك تدريب المنتخب الألماني في الصيف الماضي، بعد نجاحه الباهر مع فريق بايرن ميونخ الألماني، الذي توج معه بجميع الألقاب المتاحة للأندية خلال فترة قيادته للفريق “البافاري”، التي بلغت 18 شهراً.

وفاز فليك في مبارياته السبع الأولى التي خاضها مع الفريق بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، لكن لم يكن منافسوه في تلك اللقاءات أو منتخب إسرائيل، الذي سيلتقي معه المنتخب الألماني في أولى مبارياته الودية في العام الجديد، من بين منتخبات الصفوة.

وقال فليك، الذي كان مساعداً للوف عندما توج منتخب ألمانيا بكأس العالم عام 2014 في البرازيل، إن الألقاب لا يمكن ضمانها، ولكنه يرغب في “أن يقوم بما هو ضروري عندما يقتضي الأمر”.

من أجل تحقيق ذلك، يريد فليك بناء روح طيبة بين لاعبي الفريق والطاقم الفني للتخلص من العروض التي كانت دون المستوى في السنوات الماضية.

أوضح فليك “بإمكانكم فقط أن تنجحوا معاً. وهذه هي الطريقة التي سأنتهجها”.

شدد فليك “الفريق الأكثر استعداداً سيلعب أيضا أفضل بطولة لكأس العالم”.

أشار فليك إلى أن كل مونديال له أدوار مختلفة، موضحاً أن “الضغط الأكبر ينتهي عندما تكون من ضمن المنتخبات الثمانية الأوائل. وكل شيء بعد ذلك يعد مكافأة”.

ويعتبر بلوغ تلك الأدوار و”العودة إلى النخبة العالمية” هي المكانة التي يرغب أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، في الوصول إليها، في حين قال المهاجم سيرج نابري “نريد الهجوم” بينما أعرب حارس المرمى مانويل نوير، قائد الفريق، عن أمله في الفوز بكأس العالم.

وربما تساهم تشكيلة بايرن القوية، التي تضم نوير وتوماس مولر وجوشوا كيميش وسيرج نابري وليروي ساني، في قدرة المنتخب الألماني على تحدي منتخبات كبرى بحجم فرنسا وإسبانيا والبرازيل، وغيرهم في قطر.

وأكد فليك “نحن منافسون. نريد الفوز بشيء ما”.