السودان: مقتل وإصابة 301 شخصاً والشرطة تضبط مخدرات وسط المتظاهرين

كشفت الشرطة السودانية اليوم الجمعة عن حصيلة الاحتجاجات التي حدثت أمس في العاصمة الخرطوم وولايات السودان المختلفة.

وقالت في بيان لها: في اطار تامين مواكب يوم 30 ديسمبر 2021 التي خرجت بحواضر بعض الولايات (الخرطوم/البحر الاحمر/نهر النيل/الجزيرة وكسلا ) قامت قوات الشرطة بتنفيذ خطة التامين المجازة بكل محاورها من لجان أمن الولايات سبقتها كالمعتاد إجراءات وقائية ومنعية للذين يشكلون خطورة وتهديد علي الحراك السلمي كما تم ضبط مروجي مخدرات (حبوب نيرفاكس وايس كرستال ) الا أن مشاركة المتفلتين واصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنحت للتخريب والإعتداء علي القوات بتكتيك واضح ومنظم يدل علي مشاركة محترفين بقيادات تضمر العداء الواضح للقوات النظامية وظلوا يستغلون المواكب والتعبير السلمي والإنحراف به نحو المواجهة مع القوات بدلا عن التعبير السلمي بمطالبهم مما أخرج الحراك عن مساره الي العنف والمواجهة التي تقود الي ما لايحمد عقباه ومن خلال الإحصائيات نتج الاتي

بولاية الخرطوم حدثت عدد 4 وفيات بمحلية ام درمان وإصابة عدد 297 متظاهر وإصابة عدد49من قوات الشرطة منهم عدد2من الضباط وحرق ثلاث مركبات شرطية

بمحلية شرق النيل.

وبولاية الجزيرة أصيب عدد 1 شرطي.

وبولاية كسلا اصيب عدد3 من أفراد الشرطة.

وبولاية البحر الأحمر اصيب مواطن واحد كما شهدت باقي الولايات حراكا ولم تسجل مضابط الشرطة إصابات.

وقالت في البيان: رئاسة قوات الشرطة تبدي أسفها وإستنكارها الي اي تجاوزات حدثت من كل الاطراف وأدت الي خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة

وتدعو الي الإلتزام بالسلمية والتعاون مع قادة الحراك للتنسيق والعمل سويا لفضح أصحاب الغرض ومعتادي الإجرام الذين يسعون للوقيعة بين الشرطة وشعبها لتحقيق أجندتهم وعلي راسها الفوضي وعدم الإستقرار وأننا نوجه لجان امن المحليات للتواصل معهم والعمل سويا لتحمل المسئولية معنا لعزل المتفلتين من المشاركة في المواكب حتي تعود لسلميتها حفاظًا علي أمن الوطن والمواطن وعدم تعطيله ليمارس نشاطه اليومي كما إننا نترحم علي الذين مضوا الي ربهم والتعازي لاسرهم خاصة

ونسال الله الشفاء لكل الجرحي.

وفي ختام بيانها قالت: نؤكد باننا قادرون علي إنفاذ القانون وتطبيقه علي الكافة لنا أوعلينا دون تعسف أو تهاون أو محاباة لطرف دون الاخر تحقيقا للعدالة وبسطا لهيبة الدولة مع الامنيات بان تكون بداية العام 2022 نقطة تحول ووقفةً مع الذات لتحقيق السلام والحرية والعدالة لبناء الوطن وخدمة أهلنا في كل الولايات.