أسهم أوروبا تستقر في آخر يوم تداول في العام

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وسط زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في أنحاء العالم ومخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة، وتصدرت أسهم شركات السفر الخسائر.

ويتجه المؤشر الذي زاد 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 1.3 بالمئة.

وألغيت احتفالات العام الجديد في أنحاء العالم بعدما ألقت زيادة الإصابات بكوفيد-19 بظلالها على أجواء الاحتفال للعام الثاني على التوالي.

لكن المؤشر الأوروبي بصدد إنهاء العام مسجلا زيادة بنسبة 22.5 بالمئة، كما تتجه كافة المؤشرات الفرعية صوب إنهاء العام على ارتفاع.