“الأرصاد” يحذر من أمطار رعدية.. وضباب على عدة أماكن

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

وبحسب تقرير للمركز؛ يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما أشار إلى ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،.

وحول حالة الموج؛ توقع “الأرصاد” ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.