عون.. خدمة تنظيف منزلي بالساعة

تعد عون أحد أنشطة شركة الاستقدام الدولية الرئيسية، وتتمثل عون بخدمة عاملات منزلية بنظام الساعة والمبيت ، وهنا لا بد من توضيح مختصر للشركة .

وشركة الاستقدام الدولية هي شركة وطنية مساهمة برأس مال 100,000,000 ريال سعودي، تقدم خدماتها من خلال 44 فرع حول المملكة ومقرها الرئيسي مدينة جدة يتمثل نشاط الشركة باستقدام العمالة الأجنبية وفق اللوائح والقوانين والضوابط الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , كما تقوم بتنظيم عملية استقدام العمالة للغير وتقديم خدماتها لمصلحة الأفراد والقطاع الخاص والحكومي إضافة إلى نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا .

وتم الإعلان تأسيس شركة الاستقدام الدولية – شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال وقدره مائة مليون ريال – بقرار وزاري رقم (205-ق) الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 26/5/1433هــ الموافق 17/4/2012م وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م6) بتاريخ 22/3/1385هــ وتعديلاته.

وتعمل الشركة بموجب ترخيص وكالة الوزارة للشؤون العمالية (وحدة شركات الاستقدام) برقم (2/ش.م.م).

وجاءت فكرة عون قبل ستة سنوات من أجل المساهمة في ايجاد الحلول لخدمات العمالة المنزلية ، وذلك لأن نظام الساعة فيه عدة مزايا ومن أبرزها :

إمكانية خدمة أكبر عدد من العملاء.

المرونة بالمواعيد.

تقليل التكلفة على العملاء.

يتم إرسال العاملة لبيت العميل.

إمكانية الحجز عن طريق التطبيق بدون زيارة فروع الشركة.

إمكانية تقديم الاقتراحات أو الشكاوى بعدة طرق مختلفة مثل: الكول سنتر، تطبيق عون، الرقم الموحد، الإيميل، موظف الفرع.

وتتميز خدمة عون من ناحية تشغيلية بالتالي: