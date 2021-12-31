ارتفاع عدد حالات كورونا داخل صفوف نادي الفتح لـ27 إصابة

أعلن نادي الفتح، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوفه إلى 27 حالة، بعد ظهور 21 إصاية جديدة.

وأوضح مستشفى الموسى التخصصي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبو نادي الفتح أظهرت وجود 21 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 27 مصابا.

وشملت الحالات الجديدة من اللاعبين 14 حالة وهم مراد باتنا، سفيان بن دبكة، ماكسيم كوفال، عمار الدحيم، عبدالله اليوسف، جوستاف وبكايم، وليد العنزي، نواف بوشل، زياد الجري، ماجد كنبة، منذر النخلي، عثمان العثمان، خالد كمال، نواف القرني.

وجاءات الحالات التي سبق الإعلان عنها 6 حالات وهم قاسم لاجامي، توفيق بوحيمد، حسن الحبيب، صالح النشمي، إيفان سانتيني، مروان سعدان.

وتمثلت الحالات الجديد من الجهاز الفني والطبي والإداري (7 حالات) وهم: بالتا مساعد مدرب، بيير احصائي، واصف مترجم، منذر الجاسم مصور فني، فيرغل طبيب، فرانسوا طبيب، ناقيش عامل.