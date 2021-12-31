الاتحاد يخطف فوزا قاتلا من الباطن في الثواني الأخيرة #الاتحاد_الباطن

خطف فريق الاتحاد فوزا قاتلا أمام فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم ماوريسيو أنطونيو، للباطن بهدف مبكر في الدقيقة 5، قبل أن يعود عبدالعزيز البيشي سريعا بإحرار التعادل في الدقيقة 8، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وأحرز محمد ناجي، الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 72 من عمر المباراة، وتعادل محمد رايجي للباطن في الدقيقة 83، ليخطف الاتحاد 3 نقاط غالية بعدما سجل هارون كمارا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، رفع العميد رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الباطن عند 15 نقطة في المركز الـ13.