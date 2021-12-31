“السديس” مشيدا بجهود المرابطين بالحدود الجنوبية: سطروا أروع البطولات في الذود عن الوطن

زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، القطاعات العسكرية بالمنطقة الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة الجنوبية اللواء محمد بن علي العمري، والشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الحسيني المستشار في الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، وقائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء ركن سامي وقيان الدوسري، وقائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة اللواء الركن علي بن القرني، وعدد من الضباط والعسكريين.

وجاءت هذه الزيارة لدعم رجال قواتنا المسلحة والثناء عليهم لجهودهم العظيمة في حماية المملكة العربية السعودية والحفاظ على أرواح الآمنين.

وأكد أن جنود الوطن البواسل سطروا أروع البطولات في الذود عن هذا البلد المعطاء وحماية مقدساته وحماية أبنائه من الهجمات الغادرة، والتي بفضل من الله سبحانه وتعالى كان للقوات المسلحة الدور الكبير في صدها ودحرها.

وأوصى الشيخ السديس جنود الوطن البواسل بتقوى الله عز وجل وبذل الجهد في حماية المقدسات والممتلكات والأرواح، مشيراً إلى مكانة ما يقومون به من جهاد سينالون به الأجر الكبير وسيسطر التاريخ بطولاتهم في حماية الحرمين الشريفين.

ودعا الرئيس العام الله -سبحانه- أن يكلل جهودهم في صد العدوان وأن يجزيهم خير الجزاء لقاء ما يقومون به من جهاد لحماية المقدسات والأرواح الآمنة، وأن يحفظ جنودنا البواسل من بين أيديهم ومن خلفهم ويحرسهم بعينه التي لا تنام، مقدماً شكره وتقديره لأعمالهم البطولية.