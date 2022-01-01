محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021

حصل الدولي المصري ولاعب فريق ليفربول محمد صلاح، على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2021، حسب التصويت الذي أجرته شبكة bbc.

وحصل محمد صلاح على 60% من إجمالي الأصوات في استفتاء “بي بي سي” العالمية، متقدمًا على لاعب وست هام ديكلان رايس صاحب الـ7%، بينما جاء مدافع مانشستر سيتي روبن دياز في المركز الثالث بـ6%.

ويقدم محمد صلاح أداءً أكثر من رائع في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 15 هدفًا ولديه 9 تمريرات حاسمة، بعد مرور 20 جولة، إذ أنهى الموسم الماضي من “البريميرليغ” في المركز الثاني في جدول الهدافين برصيد 22 هدفًا، خلف النجم الإنجليزي هاري كين.