84 وظيفة شاغرة للجنسين في تخصصي الملك فيصل

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر 84 وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة وفق التفاصيل التالية:

وظائف الرياض:

محاسب (عدد 2) / ممثل أول خدمات المرضى المراجعين / محلل صيدلة الأتمتة والخدمات المساندة /أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة/مساعد مدير عام شوؤن تقنية المعلومات/مساعد مدير الجودة/اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية.

استشاري مساعد الرعاية المركزة (عدد 2)/استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي/استشاري مساعد طب الأورام/مساعد رئيس تمريض/

اخصائي تقنية قلب واوعية دموية/مدرب سريري/صيدلاني سريري.

منسق أبحاث سريرية/استشاري عناية مركزة/استشاري عيون/محلل مركز البيانات/

مساعد ثاني طب اسنان/كاتب حمية/عامل حمية/منسق التعليم الالكتروني/رئيس تمريض/مدير إدارة الإنشاءات الهندسية/سكرتير أول/سكرتير ثاني.

مساعد موارد بشرية (عدد 2)/ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف ثاني/مساعد صيانة/

مدير قسم الرعاية الصيدلانية/مساعد المواد/جزار/أخصائي مختبر/ناسخ طبي/

اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي/مسؤول السلامة الصحية المهنية.

مساعد ثاني طب العيون/فني أجهزة تقويمية/مساعد فني أجهزة تقويمية/مساعد رعاية مرضى/صيدلاني أول/أخصائي تخطيط/محلل سجلات شئون الموظفين/مساعد بالعناية التنفسية/كبير المحاسبين (عدد 2).

كبير السكرتاريين (عدد 2)/كبير أخصائي تصوير الاشعة التداخلية والملونة/طبيب متخصص (عدد 6)/اخصائي أتمتة الصيدلة والخدمات المساندة/مشرف وحده عوائد الموظفين/مشرف المراقبة والنظام الهوائي.

أخصائي فني/فني مواد معقمة مستودعات طبية (عدد 2)/كاتب جناح (عدد 2).

وظائف جدة:

استشاري مساعد طب الأجنة/استشاري مساعد طب الأورام/مساعد استشاري أمراض الدم لأورام الاطفال/اختصاصي سريري/استشاري مواليد/مدير ادارة صيدلية الرعاية الأولية بفرع جدة/ممرض أول (عدد 4)/مرض ثالث.

وظائف المدينة المنورة:

استشاري مساعد الرعاية المركزة/مدير مراقبة الملفات الطبية/مدير التسجيل/

فيزيائي طبي رابع/تقني وظائف الاعصاب/أخصائي علاج تنفسي/كبير اختصاصيي الأشعة المقطعية.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://www.kfshrc.edu.sa