النفط ينجو من 2021 بأكبر ارتفاع سنوي له منذ 2016

تراجعت أسعار النفط لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الخام العالمية ارتفاعها في العام المقبل مع زيادة الطلب على وقود الطائرات.

غير أن أسعار النفط توقفت يوم امس الجمعة عن الزيادة بعد ارتفاعها لعدة أيام متتالية، إذ ارتفعت إصابات كوفيد-19 إلى مستويات جديدة عالميا، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، بسبب سلالة أوميكرون المتحورة شديدة العدوى.

أسعار النفط في آخر جلسة لعام 2021

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولار أو 2.2% إلى77.78 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.78 دولار أو 2.31% إلى 75.21 دولار للبرميل.

وأنهى خام برنت العام مسجلا زيادة سنوية 50.5%، وهي أكبر زيادة له منذ 2016، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنسبة 55.5% في أقوى أداء منذ 2009 عندما قفزت الأسعار بأكثر من 70%.

ولامست عقود الخامين أعلى مستوى في 2021 في أكتوبر عندما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018 في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 2014.