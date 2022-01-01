1.5 مليار ريال عجز ميزانية 2022 في #سلطنة_عمان

صدر اليوم السبت الموافق الأول من يناير 2022 مرسومٌ سُلطانيٌّ سامٍ يقضي بالتصديق على الميزانية العامة لسلطنة عمان للسنة المالية 2022م.

وقد بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2022م التي تم احتسابها على أساس سعر النفط (50) دولارًا أمريكيًّا للبرميل نحو (10) مليارات و(580) مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2021م.

ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية 2022 نحو (5ر1) مليار ريال عُماني ويمثل نسبة (15) بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة (5) بالمائة مـن الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى.

وسيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (400) مليون ريال عُماني عبر السحب من الاحتياطات.