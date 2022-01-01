السبيعي يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله

عفا المواطن سالم هادي بن نصار السبيعي وأبنائه يوم أمس الجمعة عن قاتل ابنه ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى وللأجر والمثوبة.

وتم ذلك بحضور عدد كبير من أهل الخير لمنزله بمحافظة رماح وسط إبتهالات وتكبيرات ودعاء الحضور له على هذا الفعل الشهم النبيل والذي يجسد تلاحم المجتمع السعودي بعفوه عن قاتل ابنه.

وتحدث الشيخ راجح شباب بن جروه السبيعي بالقول: “الحمد لله رب العالمين الذي لم يخيب آمالنا في طيب وشهامة وكرم والد القتيل سالم السبيعي الذي عفا لوجه الله سبحانه وتعالى عن قاتل ابنه “ماجد ناجي السبيعي” والذي قتل المواطن مثيب سالم السبيعي قبل أربعة أعوام وذلك بسبب خلاف بينهم”.

وأضاف الشيخ راجح: حضر جمع كبير من مشايخ القبائل وأصحاب الفضيلة والوجهاء والأعيان في محافظة رماح ومن أنحاء المملكة طالبين للعفو عن القاتل ولم يتردد صاحب الحق عند مشاهدة جموع الناس الطالبين للعفو والصفح منه فأعلن تنازله عن القاتل لوجه الله سبحانه وتعالى.

وعبر “الوئام” أتقدم بالشكر لصاحب الحق سالم السبيعي وأبنائه وكل من سعى وشارك في هذا العفو المبارك سائلين الله لهم الآجر والثواب والعتق من النار.