حريق ضخم يوقف إنتاج أكبر مصافي #الغاز في #إيران

اندلع حريق ضخم في أكبر مصافي الغاز الإيراني جنوبي البلاد. وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم (السبت)، بأن حريقاً كبيراً اندلع في المنصة رقم 16 في حقل بارس للغاز الذي يعد أكبر حقل للغاز في إيران.

وأضاف أن المنصة تضررت نتيجة الحريق في حقل بارس الواقع بمدينة بوشهر الواقعة. وأكد أن المنصة خرجت من دائرة الإنتاج. فيما عزت وكالة أنباء «جوان» الإيرانية، الحريق إلى تسرب غاز في المنصة رقم 16 في حقل بارس الجنوبي.

وتشهد إيران حرائق في مناطق متفرقة، لكن النظام الحاكم لا يعلن أسبابها في أغلب الأحيان.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية الشهر الماضي، باندلاع حريق هائل في برج تجاري يقع بشارع بهشتي بمحافظة كرمان الواقعة جنوب إيران.

ونقلت وكالة أنباء «تجارت نيوز» عن مصادر قولها: إن الحريق كبير للغاية، وهناك مخاوف من وقوع كارثة بسبب نقص معدات مكافحة الحرائق في المباني العالية.