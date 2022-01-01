القيادة تهنئ الرئيس إينياتسيو كاسيس بانتخابه رئيسا للاتحاد السويسري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.