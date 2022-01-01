اليابان تعمل على تطوير #لقاح مضاد لكورونا مدى الحياة

يعمل مجموعة من العلماء اليابانيين في «معهد طوكيو للعلوم الطبية»، على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، يمكنه حماية الإنسان مدى الحياة.

ووفقًا لصحيفة «The Japan Times»، تبدأ التجارب السريرية للعقار في عام 2023، واعتمدت المجموعة، التي يقودها البروفيسور ميتينوري كوهارا، اللقاح المضاد للجدري الذي صممه الطبيب البريطاني إدوارد جينر في القرن الثامن عشر، كأساس لعملها.

وتتلخص فكرة العلماء اليابانيين، في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس الجدري، والذي يحتوي على بروتين سبايك لفيروس SARS-CoV-2 الذي يسبب الإصابة بمرض كوفيد-19، ووفقًا لهم، يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى تطوير مناعة خلوية مدى الحياة ضد فيروس كورونا.

وأظهرت التجارب التي أجريت على الفئران باستخدام هذا اللقاح الذي يشفر جين إنفلونزا الطيور، مستويات عالية من الأجسام المضادة استمرت لأكثر من 20 شهرًا. وخلال ذلك بقيت على قيد الحياة، جميع الفئران التي تم تطعيمها باللقاح، ومن ثم نقل عدوى إنفلونزا الطيور إليها بعد مرور 20 شهرًا.

من جانبه قال البروفيسور كوهارا للصحيفة: قمت باختبار تقنيات لقاحات مختلفة بما في ذلك لقاحات الفيروس الغدي والـ RNA، لكن ثبت أن اللقاح المضاد لفيروس الجدري، هو الأقوى بينها.

ووفقا له، فإن الآثار الجانبية لهذا اللقاح، قليلة وهو لا يحتاج إلى وسائل نقل وتخزين خاصة. وتفيد الأنباء، بأن شركة الأدوية اليابانية Nobelpharma، تعتزم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح كوهارا، في النصف الأول من عام 2023.