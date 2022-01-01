سلطان بن محمد الكبير يوضح حقيقة بيع أسهمه في شركة المراعي

أصدر سلطان بن محمد الكبير، اليوم (السبت)، حقيقة بيع أسهمه في شركة المراعي، وذلك بعد انتشار تقارير صحفية بشأن ذلك.

وقال “الكبير”، في بيان، إنه “تصويبا لما تم تداوله بشأن بيع سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود أسهمه في شركة المراعي، فإنني أؤكد على عدم صحة ذلك”.

وأضاف: “أطلعنا على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات حاصلها الزعم – على وجه غير صحيح – أن الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود قد باع عدد (43,500,000) ثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة ألف سهم من أسهمه في شركة المراعي. فإننا نؤكد على عدم صحة ما تم تداوله وأن المعرفات التي قامت بنشر هذه الإشاعات ليس لها علاقة بصاحب السمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود”.

يذكر أن الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود قد قام بتأسيس شركة سلطان القابضة (شركة شخص واحد [ذات مسؤولية محدودة]) مسجلة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم (1010637076) في 12/10/1441هـ بهدف تحويل جميع الاستثمارات المسجلة باسمه شخصياً بكافة أنواعها – بما في ذلك الحصص والأسهم في الشركات – إلى شركة سلطان القابضة التي يمتلكها بالكامل.

وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية على نقل الأسهم الخاصة بالأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود من محفظته إلى المحفظة المسجلة بإسم شركة سلطان القابضة (المملوكة للأمير سلطان بن محمد بالكامل) دون تنفيذ صفقة، ما يؤكد على عدم صحة ما يتم تداوله من أخبار، وأنها لا تتجاوز كونها إشاعات.