صور | تساقط #الثلوج على مرتفعات #جبل_اللوز بمنطقة #تبوك

شهدت مرتفعات جبل اللوز التابع لمنطقة تبوك اليوم ، تساقطاً للثلوج.

ووثق مقطع فيديو مشاهد مباشرة للحظة سقوط الثلوج على جبل اللوز في تبوك والأجواء السيبيرية التي دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع بروعتها.

وقال مراسل قناة الإخبارية مصعب الديحاني إن هذه الأجواء شجعت أهالي تبوك على الخروج للاستمتاع بالأجواء في أعلى قمم جبل اللوز .

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعًا لتساقط الثلوج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الثانية من صباح اليوم، وتستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 صباحًا.