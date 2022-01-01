الإمارات لن تسمح لمواطنيها غير المطعمين ضد #كورونا بالسفر إلى الخارج ابتداء من 10 يناير

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، عدم السماح لمواطنيها غير المطعمين ضد كورونا بالسفر إلى الخارج ابتداء من 10 يناير.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 36,384 جرعة من لقاح “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت 22,679,877 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 229.31 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد-19” وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.