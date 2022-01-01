الموارد_البشرية تكشف حقيقة عدم الاعتراف بعقد العمل الورقي غير المسجل في #المحاكم_العمالية

كشف سعد ال حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية، ‏حقيقة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارًا من اليوم السبت 1 يناير 2022م، حول بدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية.

‏وأوضح على صفحته على تويتر ، أن لا صحة لذلك، حيث أن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية.

كما دعى الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.