الموارد_البشرية: توفر 146 فرصة #وظيفية #وظائف_شاغرة

أعلنت وزارة الموارد البشرية “بوابة العمل عن بعد” عن طرح (146) وظيفة للرجال والنساء في مختلف المناطق لحملة كافة المؤهلات .

وأوضحت أن الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد تضمنت أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية، والعمر من 18 سنة إلى 60 سنة، وإجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة، وحساب أبشر مفعل.

وأشارت الوزارة إلى أن طريقة التسجيل للباحثين عن عمل تتضمن “إنشاء حساب من خلال الرابط التالي اضغط هنا، وعند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية، وعند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.